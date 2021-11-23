Расследуется убийство собак в Любимовке

Отделом ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело за «Жестокое обращение с животными».
О гибели трёх собак на территории садоводческого кооператива в поселке Любимовка в отделение полиции №1 «Северное» сообщила местная жительница.
Предварительно установлено, что ночью 8 ноября неизвестный с использованием неустановленного оружия, находясь в садоводческом кооперативе, произвел выстрелы в несколько собак, в результате которых трое погибли.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастного к гибели животных.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, в связи с общественным резонансом расследование уголовного дело взято на личный контроль начальником управления Павлом Гищенко.