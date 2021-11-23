Первую очередь индустриального парка в этом году не введут

Ввод в эксплуатацию индустриального парка перенесен на 1 квартал 2022 года, сообщили на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник, 22 ноября.

Ввод в эксплуатацию индустриального парка перенесен на 1 квартал 2022 года, сообщили на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник, 22 ноября.

Замгубернатора Мария Литовко уточнила, что в результате взаимодействия со 102-й электросетью планировалось разделить объект на несколько этапов, чтобы подключиться уже в этом году. Однако 102-я электросеть оказалась пока к этому не готова. Поэтому срок ввод перенесен на первый квартал 2022 года.

Из доклада директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова следует, что физически объект будет готов к концу 2021 года, но ввести его в строй нереально из-за юридических нюансов, связанных с невозможностью получения положительного заключения некой специальной экспертизы.

И.Гапицонов подтвердил, что на первом этапе предполагается только подготовка площадки, внеплощадочных дорог и сетей. О строительстве каких-либо объектов речь не идет.

— Как раз в рамках перепроектирования, которое коллеги реализуют, мы рассматриваем возможность на втором этапе создания объектов для управляющих компаний и создание объектов, которые смогут размещаться на данной территории.

По информации М.Литовко, резидентов индустриального парка планируется определять по результатам конкурса.

На это от губернатора поступило поручение еще до ввода определиться с принципами отбора.

Управлять индустриальным парком будет корпорация развития.

Речь идет о строительстве имндустриального парка площадью 77 гектаров, который строится на территории бывшего мусоросжигательного завода на Камышовском шоссе.