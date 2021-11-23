Перепроектировать КОС «Южные» будут поэтапно

КОС «Южные» никак не достроят из-за необходимости перепроектирования и постигшего строительную отрасль подорожания строительных материалов.

Это констатировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, когда вечером 22 ноября в очередной раз проконтролировал ход работ на объекте. Причем, это самое подорожание пришлось уже на активную фазу работ.

По словам М.Развожаева, необходимость перепроектирования связана с желанием построить действительно технологически современные очистные. Другое дело, что затягивание строительства неизбежно ведет к устареванию проекта. Видимо, по этой причине теперь проект решили разбить на этапы.

— Чтобы перепроектирование одних элементов не останавливало стройку тех частей, где уже пройдена экспертиза и получены разрешения, главгосэкспертиза пошла нам навстречу. Мы будем получать заключения отдельно на каждый этап,— сообщил в своем инстаграм-аккаунте М.Развожаев.

По информации главы города, сейчас на объекте работают более 50 человек и семь единиц техники. Среди выполненных работ — демонтаж зданий, устройство траншеи для подводящего коллектора. Сейчас ведется заливка бетона, который в день посещения губернатором объекта строители приняли в объеме 400 кубометров.

М.Развожаев напомнил, что очередной плановый срок сдачи объекта — 2024 год, однако подрядчик готов уложиться до конца 2023 года.

Напомним, что речь идет об очистных сооружениях КОС «Южные» проектной производительностью 130 тысяч кубов в сутки (с возможностью увеличения до 160 кубометров), а также вторичного использования технической воды.

В общей сложности, строительство объекта ведется уже полвека и отмечено многократной сменой подрядчиков и даже пропажей миллиардного финансирования.