На развитие туризма в Севастополе выделено два миллиарда рублей

Городское управление туризма разработало проект государственной программы «Развитие туризма города Севастополя» на 2022-2030 годы.

За эти деньги в ближайшие восемь лет планируют построить новые туристско-рекреационные кластеры, увеличить поток туристов до полутора миллионов в год, а однодневных посетителей — до трех миллионов, реализовать пять грантовых проектов в сфере туризма, разработать и издать множество путеводителей, карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение Севастополя на туристическом рынке.

В программе сформулированы основные задачи для развития — использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры; повышение привлекательности туристского пространства и создание комфортных условий для пребывания туристов; формирование конкурентоспособного туристского продукта; увеличение круглогодичного туристского потока.

Согласно документу в 2024 году введут в эксплуатацию один новый туристско-рекреационный кластер. К 2030 году туристический поток вырастет до полутора миллионов человек, а количество однодневных посетителей (экскурсантов) — до трех миллионов. Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения в 2030 году достигнет 2,8 млрд рублей.

Общая сумма финансирования проектов в сфере туризма — 2,19 млрд руб. Основные деньги выделяются из федеративного бюджета по программе экономического развития региона до 2025 года, оставшиеся пять лет программа должна финансироваться из средств городского бюджета.

Что с туризмом сейчас

На основании анализа состояния туристской отрасли разработчики из управления туризма выделили следующие основные проблемы севастопольского туризма: неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов историко-культурного наследия; нарушение культурно-исторической комплексности в развитии территорий, прилегающих к объектам культурного наследия; дисбаланс туристского потока, который приводит к перегрузке рекреационных возможностей города в пиковый период (90 дней летнего периода) и к высокой доле сезонности занятых в сфере туризма; фрагментарность пространственной организации туризма на территории города, отсутствие сквозных туристских маршрутов; недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с функциями круглогодичного размещения, а также туристических объектов с требуемой категорийностью; отсутствие объективной статистической информации и системы мониторинга туристской отрасли, а, соответственно, ограниченное количество налоговых поступлений в бюджет города от доходов, полученных в результате оказания услуг неорганизованными туристами.

Как это будут решать?

Для решения проблем разработано две подпрограммы: «Развитие туристического потенциала города Севастополя» и «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В пояснениях к подпрограммам сказано, что создание к 2024 году пяти туристско-рекреационных кластеров позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию незадействованных ранее объектов. При этом количество подобных рекреационных кластеров в программе развития разнится. Указывается то один, то пять кластеров, без их уточнения и детализации.

Отдельным аспектом маркетинга выделяется организация туристски значимых событийных массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в СМИ туристических возможностей города.

Подпрограммы подразумевают проведение ряда мероприятий, а именно размещение информационных карт-схем (с указанием месторасположения, маршрутов общественного транспорта, остановок, объектов показа, санитарных пунктов и др.). Материальное и информационное обеспечение деятельности туристско-информационных центров. Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов. Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала. Создание и распространение презентационных фильмов и видео-роликов о туристской привлекательности города и его культурно-исторического. Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров: «Перекресток культур» и создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.», реконструкция и благоустройство территории Парка Победы (2-я очередь).