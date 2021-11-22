Вакцина «Лассо» помогла мышам выжить после заражения covid-19

Ученые Крымского федерального университета рассказали о результатах испытаний разработанной ими вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Ученые Крымского федерального университета рассказали о результатах испытаний разработанной ими вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Препарат испытывали на гуманизированных мышах. Тестировались интраназальная (введение через нос) и инъекционная формы, сообщила пресс-служба КФУ.

«Наиболее тяжелые проявления болезни у гуманизированных мышей наступали в среднем на десятые сутки моделирования covid-19 и проявления тяжелого острого респираторного синдрома. Коррекция в виде применения вакцины обеспечила выживаемость животных до 30 суток и более», — рассказала научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории КФУ, кандидат биологических наук Татьяна Макалиш.

Как отмечают ученые, наиболее эффективной для мышей оказалась интраназальная вакцина. Несмотря на более острое начало заболевания у тех животных, которых вакцинировали таким же способом, дальнейшее течение болезни происходило с меньшими проявлениями патологических изменений. К тридцатым суткам морфологическая картина паренхимы легких по отдельным параметрам была сравнима с интактными животными, которых ничем не заражали.

«Это уже семимильный шаг в наших исследованиях, ведь теперь мы увидели положительные результаты не на обычных кроликах и мышах, которых мы ранее вакцинировали и наблюдали за появлением антител, а на гуманизированных мышах с человеческим рецептором ACE2, а это уже более близкая к реальности ситуация», — считает заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий Крымского федерального университета, доктор биологических наук Владимир Оберемок.

Специалисты Крымского федерального университета начали работу над созданием оригинальной олигонуклеотидной вакцины от коронавируса, которая состоит из фрагмента нуклеиновой кислоты в форме лассо, в марте 2020 года. В декабре ученые сообщили о формировании специфических антител у животных на конструкции разработанной вакцины.

Справка

Гуманизированная мышь — это мышь, имеющая функционирующие человеческие гены, клетки, ткани, органы. Они обычно используются в качестве небольших модельных животных в биологических и медицинских исследованиях для терапии человека.