В Севастополе выявлено три случая гриппа

Трое школьников за неделю заболели гриппом, сообщила 22 ноября на аппаратном совещании в правительстве города главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

Трое школьников за неделю заболели гриппом, сообщила 22 ноября на аппаратном совещании в правительстве города главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

По ее словам, за прошлую неделю зарегистриров 2526 случаев сезонного заболевания ОРВИ, из которых три случая — грипп. Удельный вес заболевших взрослых среди всех составил 69,5%, детей до 14 лет — 27,2%.

Наиболее интенсивно вовлечены в эпидпроцесс дети от трех до шести лет, заболеваемость среди школьников 14-17 лет лет также растет.

По словам А.Мелюх, превышение эпидпорога на этой неделе составляет 24,9%.