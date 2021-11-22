В Юхарину балку запустят общественный транспорт

После выполненного в Юхариной балке асфальтирования​​, дептранс обещает запустить туда общественный транспорт.

После выполненного в Юхариной балке асфальтирования​​, дептранс обещает запустить туда общественный транспорт.

Об этом 22 ноября на аппаратном совещании заявил директор департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, в течение нескольких лет дети ходили в школу через поле, через аэродром, по колено в грязи. На сегодня дорога выполнена и введена в эксплуатацию.

— Мы сделали порядка двух с лишним метра обочин, обеспечили проезд автотранспорта, в критических местах для обеспечения безопасности положили лежачие полицейские. Сегодня обеспечен как проезд, так и проход жителей. Планируем дальше по этой дороге продлить движение общественного транспорта и исключить хождение людей по дороге, — отчитался П.Иено.

Далее он пообещал сделать разворотное кольцо и поставить остановочный пункт.

По словам П.Иено, в настоящее время прорабатывается вопрос об устройстве грунтовых дорог, подъездов к СНТ, крупным жилым массивам и социальным объектам.

— Это дороги, которые не подходят под критерии автомобильных дорог общего пользования и не стоят на балансе дептранса. Разработана программа под названием «Благоустройство грунтовых дорог», рассчитанная на три года, — сообщил П.Иено.

В этом году по соглашению с Москвой выделено 250 миллионов рублей на 50 грунтовых дорог, которые включены в общий список по обращению муниципалитетов. Среди них — и дорога в объезд аэродрома в Юхариной балке.