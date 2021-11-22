Учат взаимодействовать с инвалидами на своем примере

Некоммерческая организация «Белая трость Севастополь» в рамках проекта «Уроки инклюзивного общения 2.0» учит школьников и студентов города взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Некоммерческая организация «Белая трость Севастополь» в рамках проекта «Уроки инклюзивного общения 2.0» учит школьников и студентов города взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Тренеры с нарушением зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата учат молодых людей общаться с такими же людьми. Они объясняют и обучают на практике, как преодолеть смущение перед общением с инвалидами, деликатно обратиться к незрячему, помочь человеку в инвалидной коляске или рассказать что-то слабослышащему.

Выступая в роли тренеров, люди с инвалидностью и сами получают возможность занятости и коммуникации.

Общественники провели уже полсотни встреч. Слушатели практических семинаров узнали, как общаются между собой неслышащие, ориентируются в пространстве незрячие, занимаются спортом и водят машину люди в инвалидных колясках. Участниками одного из уроков инклюзивного общения стали студенты Севастопольского колледжа сервиса и торговли. Студенты попробовали с помощью специальной азбуки показать жестами свое имя, также выучили несколько часто используемых слов, попрактиковались в сопровождении незрячего и в помощи человеку в инвалидной коляске.

Будущим специалистам сферы питания полученный опыт будет полезен и в работе, и в повседневной жизни.

Тренер «Белой трости» Эдуард Ромащенко (нарушения опорно-двигательного аппарата) считает, что главное показать, что люди с инвалидностью могут быть активными и вносить свой вклад в развитие общества.

— Я не то что научу, а помогу изменить отношение к нам — к людям с инвалидностью. Покажу, что мы такие же, только со своими особенностями, — объясняет тренер.

Он ведет активный образ жизни, занимается спортом, консультирует городские службы по вопросам доступной среды.

Э.Ромащенко — еще и волонтер движения «Мы вместе – Севастополь» — он возит врачей на вызовы к пациентам на своем автомобиле.

Проект «Уроки инклюзивного общения 2.0» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов совместно с отделом для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого и общественной организацией «Центр инклюзивной культуры».