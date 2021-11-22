Троллейбусники должны за электроэнергию 73 миллиона рублей

На сегодня ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» должно поставщику электроэнергии более 73 млн рублей. Это почти треть от задолженности всех юридических лиц, с которыми работает ООО «Севэнергосбыт».

На сегодня ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» должно поставщику электроэнергии более 73 млн рублей. Это почти треть от задолженности всех юридических лиц, с которыми работает ООО «Севэнергосбыт».

Долг троллейбусников растет с ноября 2020 года. «Севэнергосбыт неоднократно обращался в Севэлектроавтотранс с напоминанием о соблюдении условий договора энергоснабжения. Однако, ситуация не изменилась. С ноября 2020 по июль 2021 года предприятие произвело самостоятельно только один платеж в размере 500 тысяч рублей», — сообщили «Севастопольской газете» в Севэнергосбыте.

Должника от энергоснабжения не отключают: перебоев в работе общественного транспорта города допустить нельзя. Но, чтобы долг рос не так быстро, предложили самостоятельно уменьшить потребление — отключить от электроэнергии ряд диспетчерских пунктов. Что и было сделано на пяти объектах предприятия.

В понедельник, 22 ноября, Севэлектроавтотранс отключил от энергоснабжения и шестой свой объект — диспетчерскую маршрута №12 на ул.Хрусталева, 187.

«При этом Севэнергосбыт, как гарантирующий поставщик электроэнергии, в полном объеме исполняет свои обязательства по бесперебойной поставке электроэнергии на все объекты ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподёрова», — говорится в сообщении ООО «Севэнергосбыт».