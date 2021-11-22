Премию им.Толстого-2021 обещают вручить до 25 декабря

Правительство Севастополя наконец-то утвердило новое положение о порядке присуждения городской литературной премии.

Положение о региональном конкурсе на соискание звания «Лауреат литературной премии им.Л.Н.Толстого», которое определяет процедуру проведения конкурса, критерии отбора лауреатов, порядок принятия решения о присуждении премии, должны были разработать и утвердить еще летом, но по разным причинам это событие откладывалось. В связи с чем впервые в истории конкурса в 2021 году имена победителей премии не смогли огласить традиционно 9 сентября, в день рождения великого писателя.

Текст нового положения опубликован на сайте правительства Севастополя 18 ноября.

Конкурс проводится в номинациях: современная литература (интеллектуальная проза, жанровая литература, поэтические произведения); краеведение (историко-публицистические произведения о Севастополе и его окрестностях, Черноморском флоте Российской Федерации, истории культуры и быта, памятных событиях и выдающихся людях города); произведения для детей и подростков (художественная, познавательная и научно-популярная литература).

К участию в конкурсе принимаются произведения авторов и авторских коллективов (не более трех человек), проживающих в Севастополе не менее пяти лет. Произведения должны быть написаны на русском языке в традиционных жанрах — роман, повесть, рассказ, поэтические произведения. Они должны быть опубликованы в год проведения конкурса, либо в течение двух лет ему предшествующих. Ранее действовало правило, что на конкурс можно подать только произведение, опубликованное годом ранее.

Прием заявок начинается 1 апреля года, в котором планируется проведение конкурса, и длится 20 дней. Но в 2021 году сроки приема конкурсных заявок сдвинуты на период с 20 по 28 ноября.

Состав жюри формируется из писателей, журналистов, специалистов библиотек, литературных критиков, ведущих филологов, представителей книжных издательств Севастополя.

Жюри рекомендует к присвоению звания «Лауреат» не более трех участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации, с вручением победителям основной денежной премии и диплома и одного участника на поощрительную премию.

Размер основной премии — 60 тысяч рублей; поощрительной — 20 тысяч рублей. Выплата премии производится не позднее 25 декабря года, в котором проводится конкурс.

Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте центральной городской библиотеки им.Толстого. Главным распорядителем бюджетных средств назначен департамент культуры Севастополя. Организатором конкурса — учреждение «Региональная библиотечная система».