Об экотуризме и музее на Мекензиевых горах пока известно не много

Четкого понимания, какой экологический проект нужно развивать на охраняемых природных территориях ЮБК и что за музей предполагается создать в районе Второго кордона на Мекензиевых горах, вероятно нет даже у губернатора Севастополя.

Четкого понимания, какой экологический проект нужно развивать на охраняемых природных территориях ЮБК и что за музей предполагается создать в районе Второго кордона на Мекензиевых горах, вероятно нет даже у губернатора Севастополя.

По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов Михаила Развожаева на аппаратном совещании в понедельник, 22 ноября, посвященных его встрече на прошлой неделе с Министром природных ресурсов Александром Козловым.

Губернатор поручил своему заму Марии Литовко «посмотреть, что надо сделать с положениями об особо охраняемых природных территориях».

— В целом, министерством природных ресурсов поддержана эта инициатива, тем более на федеральном уровне, — сообщил М.Развожаев.

При этом он назвал возникшие перспективы развитие экологического туризма трендом. По его словам, последнее станет дополнительным фактором защиты природы, с оговоркой «если там все правильно организовать».

— Поэтому прошу эти необходимые изменения в положение об особо охраняемых природных территориях вместе с Севприроднадзором отработать, и на ближайшее заседание правительства вынести. Точнее, надо направить в Министерство сначала для согласования, пусть они еще раз посмотрят, — довольно неуверенно заявил глава города, одновременно распорядившись отработать тему оперативно.

— По моим ощущениям, все-таки должны те, кто у нас отвечает за лес, иметь возможность определить эти площадки, потом определить, кто их будет эксплуатировать и на каких условиях. И, соответственно, дополнительная прибыль пойдет на защиту природных территорий и на поддержание необходимого персонала в лесничествах. И плюс, чтобы всё у нас было регламентировано и городу что-то приносило, — добавил М.Развожаев.

Также неопределенно он высказался по поводу предполагаемого к созданию на данной территории музея, инициированного российским меценатом Вадимом Задорожным.

— В общем, идея поддержана, теперь надо понять, что это за проект. То есть, мы понимаем его идеологию. Надо присоединиться с точки зрения привязки к территории и понять, что это будет, — снова без какой-либо конкретики высказался М.Развожаев.

Он признался, что понимает, что это не быстрый путь, который надо будет пройти с точки зрения публичного согласования.

Между тем, севастопольская общественность уже отреагировала на возникшие для данной территории перспективы.

«2-й кордон Мекензей — это заповедная территория. Там дольмены (древние каменные ящики, одни из самых крупных на территории полуострова, ширина некоторых плит достигает трех метров), там остатки хутора (пожалованные за ратные заслуги командующему Черноморской эскадрой контр-адмиралу Фоме Фомичу Меккензи), казарм, там сохранившиеся надгробные плиты времен службы лесной стражи. Да, там были кровопролитнейшие бои. Земля по сей день нашпигована железом оборон города и останками его защитников. Но это место тишины, никак не развлечений», — написала в соцсетях неравнодушная жительница города Ольга Кочетова.

Что касается музея, то председатель Региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко была очень удивлена самой этой идеей.

Она рассказала «Севастопольской газете», что ни проект, ни даже концепции музея она не только не видела, но даже саму инициативу его создания не обсуждала с В.Задорожным, с котором виделась всего месяц назад. Напротив, он тогда еще раз подтвердил, что землю Второго кордона считает священной, и единственное, о чем мечтает — о проведении там дважды в год Вахт памяти.