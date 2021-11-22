Ковидный коечный фонд хотят сокращать

Несмотря на высокие показатели смертности от новой коронавирусной инфекции, введенные недавно дополнительные койки для лечения этого заболевания в больницах Севастополя решено постепеннно сворачивать.

Несмотря на высокие показатели смертности от новой коронавирусной инфекции, введенные недавно дополнительные койки для лечения этого заболевания в больницах Севастополя решено постепеннно сворачивать.

Как сообщил 22 ноября на аппаратном совещании в правительстве города замгубернатора Александр Кулагин, за последнюю неделю заболеваемость уменьшилась на 4%, а темпы прироста снизились больше чем на 10%.

В числе показателей снижения он также назвал коэффициент распространения и тяжесть заболевания. На 30% уменьшилось число лиц, лечащихся амбулаторно, на 35% — госпитализация и на 37% — количество внебольничных пневмоний (213 случаев против 338 на прошлой неделе).

В отделении интенсивной терапии сейчас 79 человек, из них один — на аппараие ИВЛ. Свободный коечный фонлд на сегодня составляет 36%: из 1281 коек занято 816, свободны 465.

— На прошлой неделе из-за невостребованности мы уже сократили второй корпус «Изумруда». Сейчас думаем по поводу возобновления реабилитации больных в «Изумруде» и будем осторожно думать о дальнейшем сокращении коечного фонда, — сообщил А.Кулагин.

Губернатор отреагировал на доклад поручением ближайшине две недели держать койки в развернутом состоянии и предложил действующий корпус «Изумруда» вернуть к режиму реабилитации. Поэтому окончательное принятие решение по возвращению коечного фонда отложили еще на две недели, особенно по недавно перепрофилированному корпусу первой горбольницы.

По состонию на утро 22 ноября выявлено 334 новых случаев заболевания covid-19, умерли 9 человек в возрасте от 38 до 84 лет.