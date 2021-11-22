Для социальных такси не могут найти запчасти

Две машины, предназначенные для социального такси, не работают из-за отсутствия запчастей, и на это часто жалуются жители города, кому предназначен этот вид социальной помощи.

Две машины, предназначенные для социального такси, не работают из-за отсутствия запчастей, и на это часто жалуются жители города, кому предназначен этот вид социальной помощи.

Такая информация прозвучала 22 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, на сегодня пять машин в строю, а две дополнительные — в ремонте. По словам П.Иено, причина — иностранное происхождение машин.

— Автомобили марки «Форд». Там требуется полная замена двигателей. Это связано с проблемами поставки запчастей, но до конца года мы планируем их отремонтировать, — сообщил глава дептранса.

Он также пояснил, что всего было шесть машин, в летний период функционировано четыре, в текущем месяце еще одну машину им передал ДИЗО.

Замгубернатора Александр Кулагин добавил, что работа социального такси диспетчеризируется, машины распределяются «по справедливости».

— Есть люди, которым нужно ездить на диализ регулярно, поэтому из-за сокращенного количества машин, отменяются выезды в другие точки, особенно на культурные мероприятия, — сказал А.Кулагин.

По его словам, дефицит по такому виду транспорта не оценивался, но заявки отрабатываются полностью. Тем не менее, потребность в двух недостающих машинах ощущается, их нужно отремонтировать в кратчайшие сроки.

Губернатор потребовал оценить общую потребность города в социальном такси, однако никто из присутствующих оперативно выполнить таковую не смог.

П.Иено сказал, что поскольку проблема определяется отсутствием в Севастополе официального представительства «Форда», запчасти заказали в соседнем регионе и теперь ждут их поставки.

Как вариант, губернатор Михаил Развожаев предложил использовать не «Форды», а российские «Газели», которые, по его информации, вполне комфортны и не имеют проблем с запчастями.

20 января 2021 года начальник отдела по делам инвалидов Департамента труда и социальной защиты населения Элеонора Баринова рассказывала, что в качестве «социального такси» в Севастополе используется четыре автомобиля Ford Transit и две «Лады Ларгус», оборудованных специальными техническими средствами, позволяющими осуществлять перевозку людей с ограниченными возможностями здоровья.