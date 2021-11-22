40 гектаров леса на Мекензиевых горах хотят отдать под музей

В районе Второго кордона Мекензиевского участкового лесничества собираются устроить музей, но для этого нужно изменить назначение земель лесного фонда.

В районе Второго кордона Мекензиевского участкового лесничества собираются устроить музей, но для этого нужно изменить назначение земель лесного фонда.

Подробности встречи с главой Минприроды Александром Козловым описал в своем Инстаграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Обсудили с Александром Александровичем Козловым вопросы развития экотуризма и создания необходимой для этого инфраструктуры. Понятно, что туризм на особо-охраняемых природных территориях (ООПТ) должен быть ответственный, с минимальным воздействием на экосистему», — отметил губернатор.

По его словам, на Большой Севастопольской тропе необходимо создать минимальную некапитальную инфраструктуру, определить места стоянок, урегулировать все земельные вопросы, привлечь инвесторов. Глава Минприроды, в свою очередь, сообщил, что в скором времени будут готовиться федеральные изменения в законодательство, которые будут способствовать развитию экотуризма с учетом природного и рекреационного потенциала конкретных территорий.

«Еще одна важная тема, которую обсудили — создание музейно-исторического комплекса, посвященного героическим событиям начала второй обороны города на территории II Кордона Мекензиевского участкового лесничества. Здесь шли кровопролитные бои, совершались подвиги, сотни защитников Севастополя до сих пор лежат в этой земле. С инициативой выступил Вадим Николаевич Задорожный, известный меценат, реконструктор, музейщик, который совместно с севастопольским объединением поисковых отрядов «Долг», инициировал поисковые работы в этих местах», — продолжил рассказывать подробности встречи в министром губернатор.

Он был на открытии вахты поисковиков и встречался с инициативной группой.

«Идея важная, созидательная, но земли, где предлагается создать мемориальный комплекс с музеем сегодня включены в территорию Севастопольского лесничества, поэтому необходимо действовать поэтапно, скорректировав границы лесничества, не сократив общий размер лесного фонда. И конечно сам проект максимально должен быть вписан в природный ландшафт. Рад, что инициатива поддержана Минприроды России, будем дальше ее прорабатывать с учетом мнения горожан», — так заканчивается пост М.Развожаева.

Мнение горожан не заставило долго ждать.

«Вырубите лес, понастроите курятников, забетонируете и не будет красивой и доступной природы для людей!!!! Вы уже город превратили в кладбище, не трогайте природу!!!!», «Главное чтоб все заборами не обнесли, как у нас всегда, для благоустройства и на года, а потом кпп и вам сюда не положено. Как затерянный мир у людей забрали и Сарыч», — написали жители в комментариях к посту.

Припомнили горожане и превращенный в руины Исторический бульвар: «Обсудить тему... Замечательно, а когда приведут в порядок и откроют Исторический бульвар? Такое важное патриотической место, и место для отдыха жителей ул.Гоголя и других близлежащих улиц?Стыдно перед гражданами нашей огромной страны».

Справка

Вадим Задорожный — коллекционер и предприниматель. Он директор ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское», а также основатель и владелец частного Музея техники, который также находится в этом подмосковном поселке.