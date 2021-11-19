Временную регистрацию можно оформить онлайн

МВД России разъяснило порядок работы нового цифрового сервиса постановки на учет по месту пребывания.

Разработанный совместно с Минцифры России сервис доступен на портале госуслуг и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн. Госуслуга стала простой, удобной и не требует очного присутствия, считают в МВД России.

С 1 июля 2021 года посредством данного цифрового сервиса зарегистрировано в онлайн-режиме по месту пребывания более 28 тысяч граждан России.

По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более трех миллионов человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тысяч часов в год.

Чтобы заполнить онлайн-форму и направить заявление в подразделение по вопросам миграции потребуется не более пяти минут. Заявителям необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуги. Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде. Наверное имеется ввиду, что можно приложить скан документа.

Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве — не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступит пользователю в личный кабинет на портале госуслуг. При необходимости его можно распечатать.