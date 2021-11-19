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Временную регистрацию можно оформить онлайн

МВД России разъяснило порядок работы нового цифрового сервиса постановки на учет по месту пребывания.

МВД России разъяснило порядок работы нового цифрового сервиса постановки на учет по месту пребывания.

Разработанный совместно с Минцифры России сервис доступен на портале госуслуг и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн. Госуслуга стала простой, удобной и не требует очного присутствия, считают в МВД России.

С 1 июля 2021 года посредством данного цифрового сервиса зарегистрировано в онлайн-режиме по месту пребывания более 28 тысяч граждан России.

По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более трех миллионов человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тысяч часов в год.

Чтобы заполнить онлайн-форму и направить заявление в подразделение по вопросам миграции потребуется не более пяти минут. Заявителям необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуги. Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде. Наверное имеется ввиду, что можно приложить скан документа.

Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве — не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступит пользователю в личный кабинет на портале госуслуг. При необходимости его можно распечатать.

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