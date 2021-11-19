В заказниках будут развивать туризм

Но для этого придется подкорректировать их охранный статус.

Но для этого придется подкорректировать их охранный статус.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, чтобы обсудить развитие экологического туризма и создание музейно-исторического комплекса на Мекензиевых горах.

Как сообщила пресс-служба Минприроды России, в ходе совещания стороны коснулись темы создания на территории Второго кордона Мекензиевского участкового лесничества музейно-исторического комплекса, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Для этого уже определен участок площадью 40 Га.

Второй вопрос встречи — развитие туризма на территории региональных природных ландшафтных заказников «Байдарский», «Ласпи», «Мыс Айя». Глава Севастополя рассказал, что там планируется создать вело-, мото-, а также альпинистские маршруты, организовать туристские стоянки и лагеря. Но для реализации планов потребуется внести изменения в статус этих особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В настоящее время на территории заказников запрещен въезд всех видов транспорта, за исключением служебного и технологического.