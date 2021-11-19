В Севастополе нашли основания ослабить коронавирусные ограничения

На заседании городского оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 19 ноября решено снять некоторые установленные ранее ограничения.

Период режима повышенной готовности, установленный до 1 декабря, пока не продлили, но было заявлено, что продлят на весь декабрь, не меньше. Тем не менее, ряд ограничений были сняты или ослаблены.

Так, с понедельника, 22 ноября, разрешили работать детским учреждениям дополнительного образования, а также кружкам, секциям.

Также по инициативе губернатора Михаила Развожаева с будущей пятницы, 26 ноября, разрешили работу общепита в ночное время (с 23.00 до 6.00). При этом посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сертификат или QR- код о вакцинации или о перенесенном заболевании, или медицинскую справку о медотводе от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов.

Еще одним послаблением стало разрешение с понедельника, 22 ноября, наполнять залы театров, кинотеатров и концертных залов до 70% (вместо прежних 50%) от их номинальной вместимости. Делается это послабление для того, чтобы избежать экономического ущерба, наносимого половинным лимитом учреждениям культуры. Соблюдение ранее установленных санитарных мер оставили в силе.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, заболеваемость по сравнению с октябрем спала в целом на 6,7%. Он проанализировал ряд показателей с формулировкой «неделя к неделе» и «месяц к месяцу» и отметил позитивную динамику на снижение.

Среди других обнадеживающих показателей спада новой коронавирусной волнв директор горздрава отметил, что на кислороде сегодня находятся всего 342 человека, в реанимации – 75 человек, а на ИВЛ – три человека.

По его словам, свободный коечный фонд в больницах Севастополя на сегодня составляет 200 коек.

Добавим, что на утро 19 ноября выявлено новых 337 случаев заболевания covid-19, умерли 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет.