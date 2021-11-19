Новости Севастополя

В Севастополе нашли основания ослабить коронавирусные ограничения

На заседании городского оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 19 ноября решено снять некоторые установленные ранее ограничения.

На заседании городского оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 19 ноября решено снять некоторые установленные ранее ограничения.

Период режима повышенной готовности, установленный до 1 декабря, пока не продлили, но было заявлено, что продлят на весь декабрь, не меньше. Тем не менее, ряд ограничений были сняты или ослаблены.

Так, с понедельника, 22 ноября, разрешили работать детским учреждениям дополнительного образования, а также кружкам, секциям.

Также по инициативе губернатора Михаила Развожаева с будущей пятницы, 26 ноября, разрешили работу общепита в ночное время (с 23.00 до 6.00). При этом посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сертификат или QR- код о вакцинации или о перенесенном заболевании, или медицинскую справку о медотводе от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов.

Еще одним послаблением стало разрешение с понедельника, 22 ноября, наполнять залы театров, кинотеатров и концертных залов до 70% (вместо прежних 50%) от их номинальной вместимости. Делается это послабление для того, чтобы избежать экономического ущерба, наносимого половинным лимитом учреждениям культуры. Соблюдение ранее установленных санитарных мер оставили в силе.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, заболеваемость по сравнению с октябрем спала в целом на 6,7%. Он проанализировал ряд показателей с формулировкой «неделя к неделе» и «месяц к месяцу» и отметил позитивную динамику на снижение.

Среди других обнадеживающих показателей спада новой коронавирусной волнв директор горздрава отметил, что на кислороде сегодня находятся всего 342 человека, в реанимации – 75 человек, а на ИВЛ – три человека.

По его словам, свободный коечный фонд в больницах Севастополя на сегодня составляет 200 коек.

Добавим, что на утро 19 ноября выявлено новых 337 случаев заболевания covid-19, умерли 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет.

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