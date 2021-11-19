У театра Луначарского высадили розы

Творческий коллектив и представители администрации театра высадил у служебного входа театра подарок Никитского ботанического сада — сортовые розы.

Казалось бы, ничего удивительно, если бы посадкой занялись рабочие ГБУ «Парки и скверы», но в артистической интерпретации процесс посадки стал настоящим шоу под многочисленные теле- и фотокамеры. Без сценария и постановочной части, разумеется, тоже не обошлось.

Ведущий мероприятия артист Евгений Журавкин, одетый по случаю в пиджак цвета будущих благоуханных розовых кустов, рассказал целую легенду, предварившую столь прозаическую, на первый взгляд, процедуру. Оказывается, родоначальником идеи невольно стал севастопольский художник Игорь Шипилин, однажды взявшийся живописно запечатлеть на холсте росшую у служебного театрального входа краснолистную сливу писсарди. Они были заметной городской достопримечательностью многие десятилетия, но ровно до того дня, пока художник не пришел к театру, чтобы нанести последние мазки на полотно. Именно в этот день деревья окончили свой славный жизненный путь под пилой благоустроителей городского пространства.

Картину художник как-то завершил, но боль от невосполнимой утраты надолго поселилась в душах природолюбивых луначарцев.

Правда, в мае 2021 года в рамках программы кинофестиваля «Золотой витязь» молодые саженцы сливы писсарди были торжественно высажены президентом фестиваля Николаем Бурляевым и директором театра Ириной Константиновой, и, судя по всему, деревца прижились.

А ныне на помощь театральному коллективу пришли сотрудники Никитского ботанического сада, которые подарили им почти 50 кустов роз сорта «Айсберг».

Без распределения ролей не обошлось. Первый розовый куст доверили посадить главному режиссеру театра Григорию Лифанову, за ним к месту посадки пригласили директора Ирину Константинову. После этого саженцы получили артисты, каждый из которых занялся процессом озеленения со знанием дела и не без артистизма, да еще под мелодию «Миллион алых роз».

Как пообещал ведущий, призывавший каждого участника запоминать место посадки, результаты труда будут оценены по весне, когда на кустах зарозовеют или заалеют бутоны.