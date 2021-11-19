Турнир профессионалов устроят для юных и для мудрых

С 22 ноября по 29 ноября в Севастополе пройдет региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
За право первенства будут сражаться 186 конкурсантов, сообщили в департаменте образования Севастополя. Мероприятие из-за пандемии организуют в очно-дистанционном формате. Проведение конкурса обеспечат 10 площадок на базе организаций профессионального образования города.
Соревноваться участники будут в трех возрастных категориях:
— WorldSkills Junior (юниоры) — участники от 14 до 16 лет;
— «Молодые профессионалы» — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет;
— «Навыки мудрых» — участники старше 50 лет.
На протяжении семи дней 313 экспертов определят лучших среди организаторов экскурсий, официантов, кондитеров, сварщиков, электромонтажников, поваров, облицовщиков, парикмахеров, ай-тишников, маляров, архиваурисов, воспитателей детских садов, учителей младших классов, сетевых администраторов, веб-дизайнерор.
В заочном формате пройдут торжественное открытие и закрытие чемпионата.
Победителей и призеров наградят дипломами, медалями и денежными премиями. в размере 10 тысяч рублей за первое место, по пять тысяч рублей за второе и третье. Соответствующее вознаграждение получат и наставники конкурсантов.