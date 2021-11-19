Турнир профессионалов устроят для юных и для мудрых

С 22 ноября по 29 ноября в Севастополе пройдет региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

С 22 ноября по 29 ноября в Севастополе пройдет региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

За право первенства будут сражаться 186 конкурсантов, сообщили в департаменте образования Севастополя. Мероприятие из-за пандемии организуют в очно-дистанционном формате. Проведение конкурса обеспечат 10 площадок на базе организаций профессионального образования города.

Соревноваться участники будут в трех возрастных категориях:

— WorldSkills Junior (юниоры) — участники от 14 до 16 лет;

— «Молодые профессионалы» — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет;

— «Навыки мудрых» — участники старше 50 лет.

На протяжении семи дней 313 экспертов определят лучших среди организаторов экскурсий, официантов, кондитеров, сварщиков, электромонтажников, поваров, облицовщиков, парикмахеров, ай-тишников, маляров, архиваурисов, воспитателей детских садов, учителей младших классов, сетевых администраторов, веб-дизайнерор.

В заочном формате пройдут торжественное открытие и закрытие чемпионата.

Победителей и призеров наградят дипломами, медалями и денежными премиями. в размере 10 тысяч рублей за первое место, по пять тысяч рублей за второе и третье. Соответствующее вознаграждение получат и наставники конкурсантов.