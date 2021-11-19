Телефонный мошенник представился следователем

Около миллиона рублей выманили мошенники у жительницы Севастополя, позвонив по телефону и попросив помочь следствию.

Около миллиона рублей выманили мошенники у жительницы Севастополя, позвонив по телефону и попросив помочь следствию.

Предварительно установлено, что на телефон женщине поступил звонок с мобильного номера другого региона. Незнакомец представился следователем и сообщил, что якобы в одном из отделений банка ее однофамилец, используя доверенность, пытался оформить крупный кредит на ее имя. Поскольку звонивший обращался по имени и отчеству, женщина поверила звонившему, который заверил ее, что благодаря бдительности работников банка удалось избежать неприятностей.

После женщине позвонили еще несколько незнакомцев, представившихся полицейскими и сотрудниками банка. Для «поимки злоумышленника» они убедительно попросили оформить кредиты на общую сумму в 922 тысячи рублей, а затем перечислить деньги на «специальный» банковский счет. Деньги обещали вернуть, как только мошенник будет задержан.

Несмотря на то, что жертва знала о существовании различных мошеннических схем, она поддалась на уловки преступников и лишилась крупной суммы денег.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция Севастополя обращает внимание граждан на уловки, которые использовали злоумышленники в данном случае. Звонок якобы от правоохранителя, который знает имя и отчество абонента, уверенная речь и знание адреса административного здания Управления МВД России по г. Севастополю, застал потерпевшую врасплох. Далее, заявление «следователя» о вероятности преступных посягательств напугало женщину, а следующее сообщение о благополучном исходе — успокоило и окончательно лишило бдительности. В дальнейшем, благодарная своим мнимым спасителям, женщина без опасений выполнила под диктовку все их инструкции.

Полиция Севастополя предупреждает жителей города, что не следует выполнять финансовые операции под диктовку звонящих. Следует немедленно прекратить разговор.

Если вам сообщают по телефону о проблемах с банковским счетом, о попытках оформить кредит на ваше имя, о необходимости оказать содействие в разоблачении преступника или что-либо иное так или иначе связанное с вашими финансами — это дистанционные мошенники.

Логичного призыва информировать полицию о номерах телефонов, с которых звонят подозрительные личности, в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю нет. Обращаться в полицию стоит лишь, когда вы уже пострадали от мошенников.