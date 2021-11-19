Сеть из яхтенных марин и портопунктов планируют создать в Крыму

Власти Крыма проектируют сеть более чем из 30 яхтенных марин и портопунктов вдоль побережья полуострова, сообщил на туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» начальник управления дорожной деятельности Минтранса республики Вячеслав Курбанов.

Власти Крыма проектируют сеть более чем из 30 яхтенных марин и портопунктов вдоль побережья полуострова, сообщил на туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» начальник управления дорожной деятельности Минтранса республики Вячеслав Курбанов.

«Запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3015 стояночный мест для яхт», — цитирует ТАСС выступление В.Курбанова.

Стоимость проектов предварительно оценивается порядка в 70 млрд рублей. Получены первые положительные заключения экспертиз на строительство портопункта в Керчи и яхтенной марины в селе Яковенково Ленинского района Крыма.

Как отметила в своем выступлении заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, концепция яхтенного туризма создана под эгидой Ростуризма с учетом международного опыта для приведения системы оказания услуг к единым стандартам. В этом году начинается активная фаза строительства марины в Балаклаве, прорабатывается проектно-сметная документация по другим пунктам.

По словам начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяны Меньшиковой, яхтенная концепция — это первая отраслевая концепция в рамках выполнения поручения президента. Ее инициатором было правительство Севастополя. Также в концепцию были включены предложения всех субъектов РФ. Была проделана большая работа, сформирована рабочая группа, куда входят все субъекты РФ, яхтсмены, заинтересованные организации. И это первая безденежная концепция, сделанная именно «отраслевыми руками».

«Помимо концепции нас ждет еще одна трудоемкая работа. Нам необходимо сформировать план мероприятий, которые будут определять дальнейшую реализацию данной концепции. В рамках плана сформировался комплексный системный подход к отраслевым направлениям и, конечно, он будет формироваться по блокам. Первый блок — нормативно-правовая база, внесение изменений и формирование по необходимости новых законов. Второй блок — качество услуг, образовательный блок. Третий — это инфраструктура. Безусловно, нам необходимо создать комфортную современную туристскую среду, сеть объектов яхтенного туризма, это непростая задача. И четвертый блок — продвижение. По всем блокам собираем предложения. В марте 2022 уже должны внести план мероприятий на рассмотрение в правительство», — сообщила Т.Меньшикова.

«Интурмаркет» — международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма — от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.