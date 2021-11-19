Провели масштабные учения по ликвидации последствий ДТП

В Севастополе завершены крупномасштабные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального значения.

В Севастополе завершены крупномасштабные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального значения.

Чрезвычайное ведомство города 18 ноября было условно приведено в режим чрезвычайной ситуации. По замыслу учений, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный туман и ветер, гололед) на трассе «Таврида» в районе 269-го километра (точка выбрана произвольно) произошло крупное ДТП.

Сценарий учений по масштабу не уступает голливудским блокбастерам. Бензовоз, перевозивший 11 тонн бензина, врезается в пассажирский автобус. В ДТП попадают еще шесть легковых автомобилей. В результате столкновения транспортных средств и разлива топлива произошло воспламенение горюче-смазочных материалов, пострадали 38 человек, в том числе пятеро детей, шесть трупов, в тяжелом состоянии четыре человека. Затор из 250 автомобилей, в которых вот-вот начнут замерзать 328 человек, растянулся на два километра.

Местом учений стала территория металлобазы на ул.Чернореченской. Для ликвидации условной чрезвычайной ситуации были привлечены силы МЧС России, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, Севавтодора, полиции, скорой медицинской помощи и представители иных экстренных служб.

По прибытии сотрудники МЧС незамедлительно приняли меры к деблокированию из транспортных средств шести пострадавших и к тушению пожара.

Для укрытия и обогрева людей, условно попавших в затор, развернут пункт временного размещения, где можно получить горячее питание и питье, а также отдохнуть. Для психологического сопровождения привлекались сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В ходе учений поступают дополнительные вводные: транспортные средства воспламенились, есть угроза взрыва. Была предпринята пенная атака с применением стволов «Пурга-5» и ГПС-600. В это же время на базе ГУ МЧС России по Севастополю развернули оперативный штаб, координирующий деятельность сил и средств севастопольской территориальной подсистемы РСЧС.

В результате профессиональной и слаженной работы всех задействованных ведомств и служб в кратчайший срок последствия чрезвычайной ситуации были ликвидированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю. Всего на месте работали 233 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 103 человек личного состава и 25 единиц техники и два беспилотных летательных аппарата.