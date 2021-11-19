На борту нарисовали первого директора Севтроллейбуса

Брендированный троллейбус с изображением первого директора севастопольского троллейбусного управления Александра Круподерова и qr-кода с информацией о нем вышел на улица Севастополя.

Брендированный троллейбус с изображением первого директора севастопольского троллейбусного управления Александра Круподерова и qr-кода с информацией о нем вышел на улица Севастополя.

Он будет ходить по маршрутам №9 — «Пр.Победы – Центральное городское кольцо» и №20 — «Пр.Победы – 5-й км Балаклавского шоссе».

Правом управлять брендированным троллейбусом удостоился победитель конкурса профессионального мастерства 2021 года водитель Вадим Максименко.

— Идея разместить на троллейбусе портрет первого директора нашего предприятия родилась давно, но реализовали мы ее именно сегодня, потому что сегодня 91 год со дня рождения Александра Сергеевича Круподерова. Он родился 19 ноября 1930 года, — объяснил врио директора ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» Алексей Кобышев.

По его словам, жители города положительно отреагировали на размещение на общественном транспорте изображений прославленных людей, оставивших след в истории Севастополя. С лета на линию выходит троллейбус с изображением адмирала Сенявина.

Фотографию А.Круподерова троллейбусники взяли в музее предприятия.

— У нас есть музей, посвященный жизни и деятельности троллейбусного управления, который постоянно пополняется новыми материалами и, конечно, значительная экспозиция музея посещена именно Круподерову, — отметил А.Кобышев.

Еще одно новшество — на борту нарисован QR-код, ведущий на сайт, на котором можно узнать и биографию первого директора, и историю Севтроллейбуса.

Первый троллейбус вышел на маршрут 6 ноября 1950 года.

А.Круподеров был начальником троллейбусного управления с 1965 по 1992 год. За годы его руководства оно стало крупным городским предприятием: строились новые линии и депо, тяговые подстанции, открывались новые маршруты, увеличивалось количество подвижного состава.

В 1996 году по просьбе коллектива городская администрация Севастополя присвоила троллейбусному управлению имя А.Круподерова.