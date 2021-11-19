На месте сгоревших сосен высадили новые

В районе Бельбекского кольца в рамках компенсации за вырубленные краснокнижные деревья высажено более трех тысяч сеянцев крымской сосны.

В районе Бельбекского кольца в рамках компенсации за вырубленные краснокнижные деревья высажено более трех тысяч сеянцев крымской сосны.

Посадки произведены на территории горельника. Сеянцы высаживали механизированным способом в подготовленную землю, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

По словам и.о. заместителя директора севастопольского лесхоза Виталия Савицкого, в течение 8-10 лет необходимо проводить дополнительные высадки, так как приживаемость растений никогда не получается стопроцентной.

«На гибель части растений влияет много различных факторов, в частности погодные условия. Поэтому в течение восьми лет мы будем дополнять, чтобы все 3300 растений были на этой площади», — добавил В.Савицкий.

Компенсационные мероприятия предусмотрены после вырубки деревьев под строительство аэродрома «Бельбек». Высадка крымской сосны обязательна, так как растение занесено в Красную книгу. Посадки проводят в двукратном размере для сохранения вида.