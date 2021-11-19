Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники ФСБ России по месту жительства и месту работы министра провели обыски. Она задержана и этапирована в Москву, где ей было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В Басманный суд Москвы 19 ноября поступило ходатайство об аресте Новосельской.

Как сообщили пресс-служба Следственного комитета России, по данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Вместо старого одноэтажного здания, построенного в 30-х годах прошлого века, где размещался театр кукол, должны были построить новое многоэтажное здание стоимостью 930 млн рублей. Строительство началось в 2018 году. Подрядчиком выступила компания «Меандр». Ввести объект в эксплуатацию планировали в 2019 году.

Строительство шло низкими темпами, контракт с подрядчиком пришлось расторгнуть, компанию «Меандр» включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на материке, в Крыму и в Севастополе.

Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.