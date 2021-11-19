Концепции мемориального комплекса на мысе Хрустальный принимают до 21 февраля

Открытый конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальный стартовал 18 ноября.

Открытый конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальный стартовал 18 ноября.

Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства Севастополя, со ссылкой на заявление губернатора Михаила Развожаева, что окончательный вариант концепции необходимо выбрать с привлечением общественности и специалистов в области градостроительства и архитектуры.

Заявки принимают и регистрируют по адресу: улица Рабочая,5а с понедельника по четверг (с 10.00 до 17.00), а также в пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в кабинете №210 (конференц-зал).

Рассматривать концепции будет специально созданное жюри под председательством губернатора Михаила Развожаева, с учетом инновационности, запоминающегося внешнего облика, концептуальности и эффективности архитектурных решений.

Проект должен отражать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории. Еще одно условие — учесть «варианты консервации, музеефикации или приспособления части объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов».

Результаты конкурса огласят 25 февраля. Победителей наградят денежной премией в 1 млн рублей, за второе и третье место обещаны 500 и 300 тыс рублей (соответственно).

Напомним, что организатором кокурса выступил департамент архитектуры и градостроительства, при поддержке фонда «Национальное культурное наследие».

Проект-победитель и проекты-призеры разместят на сайте организатора https://dag.sev.gov.ru/ с 1 по 20 марта 2022 года.

На этом же сайте изложены требования к конкурсным проектам и иная информация, относящаяся к проведению конкурса.