Карты ЕГКС можно купить на причале у Графской пристани

На площади Нахимова в кассе причала №146 открыт новый пункт продажи транспортных карт ЕГКС и пополнения месячных проездных на базе этих карт.

На площади Нахимова в кассе причала №146 открыт новый пункт продажи транспортных карт ЕГКС и пополнения месячных проездных на базе этих карт.

Продажа карт осуществляется с 6.00 до 22.00 ежедневно.

Приобретение и продление проездных билетов на следующий месяц будет производиться с 20 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца, сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Напомним, что проездные работают только на маршрутах Севэлектроавтотранса. Это все троллейбусы, катера и автобусы с номерами: 3, 5, 8, 9, 12, 12-А, 13-А, 18, 21, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 63, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 97, 103, 120, 126, 129, 182, 183.