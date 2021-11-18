В галерее «Коносьеръ» показывают эскизы театральных костюмов художницы Фагили Сельской

Поклонников и знатоков театра имя Фагили Сельской в театральной афише притягивает и является эталоном безупречного вкуса.

Поклонников и знатоков театра имя Фагили Сельской в театральной афише притягивает и является эталоном безупречного вкуса.

Она — художник по костюмам, работающая в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля, Челябинска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Пекина, Сиэтла, Сеула, Тель-Авива.

Количеству спектаклей, костюмы к которым ею придуманы, Ф.Сельская и сама потеряла счет, не говоря уже о многочисленных театральных проектах. О тех и других художница решилась рассказать на выставке театральных эскизов «Люди идут направо налево вперед», которая открылась в галерее «Коносьеръ».

На стенах небольшого по площади выставочного помещения — многочисленные эскизы, очень часто похожие на детские рисунки, поневоле наводящие на вопрос, как все это можно воплотить. Однако воплощено же. И в спектаклях севастопольских театров. У луначарцев — это «Дядюшкин сон», у ТЮЗа — «Ночь перед Рождеством».

Ее работы хорошо известны по спектаклям Романа Мархолиа и Владимира Петрова. Ф.Сельская на сегодня — театральный бренд качества, подтверждение чему — национальная премия «Золотая маска», присужденная ей в 2020 году за работу в спектакле красноярского драмтеатра им.Пушкина «Мы, герои».

Несмотря на звания и титулы, ничто не выдает в ее поведении показной исключительности и богемности: легкий шейный платок, остроносые, на низком ходу туфли, небрежно собранные в пучок волосы. В этой лишенной внешней гламурности женщине притягивает иное: взгляд с легким прищуром глаз, в которых читается глубина, мудрость и красота.

В этот день Ф.Сельская готова была говорить, показывать и объяснять.

— Эта выставка не для того, чтобы похвалиться или показаться, а потому что наши желания с галеристами показать мои работы именно в Севастополе сошлись. Потом экспозиция переедет в Москву и даже еще дальше, — пояснила художница.

Необычное название выставки она объяснила тем, что почти на всех ее работах персонажи куда-то идут: направо, налево, вперед, но никогда назад, что и является и ее собственным творческим кредо.

Представленное на выставке — лишь малая часть созданного художницей. Она говорит, что выбрала то, что очень любит и что получилось не только, как эскиз, но и как спектакль.

Признается, что среди экспонатов — только один нереализованный проект «Иссигора», но тоже любимый.

— Хотите, покажу? — порывается вдруг она, и, не дожидаясь ответа, направляется к серии рисунков на черном картоне, где поясняет, что английский автор литературного произведения японского происхождения не дал права на инсценировку. Затем обводит взглядом зал, признаваясь, что все остальное воплощено и обожаемо.

— Все, что сделано в Луначарском, я тоже обожаю. Но об этом будет отдельная выставка, — анонсирует Ф.Сельская, ища взглядом директора театра Ирину Константинову, которая, оказавшись рядом, немедленно подтверждает готовность приступить к работе над проектом.

Небольшая экскурсия по экспонатам оказывается неожиданным проникновением в творческий мир художницы, с проговариванием профессиональных деталей и нюансов.

— Я очень смешно рисую. Многие люди мне говорят, что они тоже так могут. По технике, это крафт-бумага, свинцовые белила и карандаш, — показывает Ф.Сельская.

По ходу рассказа она все больше и больше погружается в воспоминания. Пожимает плечами на вопрос, почему некоторые эскизы выполнены в технике аппликаций, другие — яркими красками на белом картоне, третьи — в карандаше и на крафтовой бумаге: «Я даже не знаю. Это не для того, чтобы разнообразить, просто так придумывается».

А дальше, по ее словам, к каждому костюму обязательно прикладывается технический рисунок и описание. Художник также должен выбрать ткани и только «потом начинается самый ужас-ужас, именуемый авторским надзором за выполнением костюма».

Отдельная тема — работа с актерами. Некоторые понимают и умеют принимать идеи художника, другие капризничают и требуют упрощать идею во имя их комфорта.

Важный нюанс — работа с цехами. Бывает, что не все они могут воплотить эскиз. И это тоже, по ее словам, целая жизнь.

А режиссеры! Есть те, кто не понимают эскизы, но есть и такие, с кем удается работать в унисон, «на одной волне». Уникальный случай, когда сам режиссер создает эскизы костюмов, под фразу: «Я так хочу!»

— Режиссер — это другой человек. Он по другому видит, но его надо вовлечь в свой мир и через себя протащить его идею. Но без режиссера нет позвоночника спектакля, — утверждает Ф.Сельская под ободрительную улыбку главрежа севастопольского театра им.Луначарского Григория Лифанова, да и всех присутствующих.

Да что рассказывать, если до 30 ноября выставку работ Ф.Сельской можно увидеть собственными глазами в галерее «Коносьеръ» на мысе Хрустальный!