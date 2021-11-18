Трассу «Таврида» подготовили к зиме

Осмотр сил и средств для обеспечения зимнего содержания автомобильной дороги «Таврида» провело руководство Министерства транспорта Республики Крым. Увиденным транспортные чиновники остались довольны.

Для содержания автодороги задействованы базы в Керчи, Ленино, Степном, Васильевке (Белогорский район), Мазанке, Молодежном (резервная) и Бахчисарае. Все базы находятся на минимальном расстоянии от автодороги «Таврида».

Закуплена дополнительная техника и навесное оборудование, готовы к работе комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы, грузовые эвакуаторы, грейдеры. Проведена полная ревизия и настройка техники с представителями заводов производителей.

В эту зиму обработка дорожного полотна будет производится как жидкими реагентами, так и твердыми. Заключены договора и произведена закупка соли в объеме шесть тысяч тонн и песка в таком же количестве, произведена заготовка ПСС в объеме 10 тысяч куб.м, закуплен раствор кальция хлористого (жидкость дистиллерная) в объеме 600 т.

«Проведено полное переформирование звеньев обслуживания с усилением звеньев тракторами с навесным оборудованием. Сформировано 10 звеньев по три КДМ (комбинированные дорожные машины). В каждом звене имеется четырехосная КДМ с боковым отвалом, а также трехосная с боковым отвалом, соответственно увеличивается ширина и качество очистки дорожного полотна», — уточнил помощник главы Крыма Станислав Грецкий.

Добавление в каждое звено КДМ с боковыми отвалами позволяет снизить риск неудовлетворительного качества очистки дорожного полотна, в случае отправки одной машины на загрузку противогололедным материалом или поломки. Добавление комбинированных дорожных машин с нижними грейдерными ножами, позволит произвести очистку дорожного полотна на сложных участках, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

В феврале 2021 года из-за обильного снегопада и недостаточного количества дорожной техники для уборки снега в Керчи и на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района Крыма вводился режим ЧС и трасса «Таврида» перекрывалась для проезда.