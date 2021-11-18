Проект бюджета опять внесли в заксобрание позже положенного срока

Правительство Севастополя 18 ноября внесло в Законодательное собрание города проект закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг», хотя должно было это сделать не позднее 1 ноября. Это самый крайний срок, а обычный — 15 октября.

Правительство Севастополя 18 ноября внесло в Законодательное собрание города проект закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг», хотя должно было это сделать не позднее 1 ноября. Это самый крайний срок, а обычный — 15 октября.

Как сообщается, объем документа — более 31 тысячи страниц. Теперь проект главного финансового документа года должны рассмотреть, а потом и принять депутаты Заксобрания.

Опять припозднились

Напомним, что согласно закона города Севастополя от 14 августа 2014 года №59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», проект закона о бюджете должен быть внесен на рассмотрение депутатам Законодательного собрания до 15 октября текущего финансового года.

В случае же отсутствия на указанную дату согласования Министерством финансов РФ основных параметров бюджета города Севастополя, проект закона города о бюджете и проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования вносятся на рассмотрение депутатов не позднее 1 ноября текущего года.

Интересно, что предыдущий проект бюджета и основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 в Законодательное собрание внесли 7 декабря, а за год до этого к началу декабря депутаты уже рассмотрели и одобрили данный документ в двух чтениях.

Бюджет опять получился социальный

Накануне правительство города одобрило проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, со следующими параметрами:

общий объем доходов в 2022 году запланирован в объеме 55,7 млрд рублей, из которых 21,6 — налоговые и неналоговые поступления, а 34,2 млрд рублей —безвозмездные поступления в бюджет.

Общий объем доходов на плановый период 2023-2024 годов — 59,1 и 50,4 млрд рублей (соответственно).

Представляя проект документа, и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников отметил, что приоритет при формировании бюджета отдан обеспечению социальной сферы.

Общий объем расходов в 2022 планируется на уровне 56,3 млрд рублей, с упором (53%, или 27,9 млрд рублей) на финансовое обеспечение социально-культурного сектора.

Как пояснил А.Плотников, средства направят, в основном, на образование (10,5 млрд рублей) и здравоохранение (8 млрд рублей).

В первом случае речь идет о финансировании строительства новых объектов образования, горячее питание и подвоз школьников до образовательных организаций, поддержку одаренных детей.

В случае здравоохранения, финансирование направят на строительство новых медицинских объектов, закупку лекарств и подарки новорожденным.

В период с 2022 по 2024 годы также запланировано выделение около 8 млрд рублей на социальное обеспечение отдельных категорий граждан, со следующим распределением по годам: 7,9 млрд рублей — в 2022 году, 8,2 — в 2023-м и 7,6 млрд руб — в 2024-м.

Имеется ввиду социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста, страховые взносы, улучшение жилищных условий.

Помимо региональных средств, на решение задач региона обещают направить федеральные средства в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2025 года».

Запланированный в 2022 году бюджетный дефицит составляет 551 млн рублей, а в качестве источника его покрытия планируется использовать неиспользованные остатки средств на начало года.

Для сравнения, в прошлом году бюджет был утвержден с объемом доходов в 52,5 млрд рублей, расходов — 54,6 млрд рублей.