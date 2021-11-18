Новости Севастополя

Объявлен состав жюри, которое будет выбирать концепцию мемориального комплекса на мысе Хрустальный

На официальном сайте правительства Севастополя опубликовано распоряжение, которым утвержден состав жюри открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1842 гг.».

На официальном сайте правительства Севастополя опубликовано распоряжение, которым утвержден состав жюри открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1842 гг.».

Не стало неожиданностью, что его возглавил губернатор города Михаил Развожаев, а в состав вошел его заместитель и главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин.

Половина членов жюри — не севастопольцы. В их числе президент Фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская, председатель ВТОО «Союз художников России» Андрей Ковальчук, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, сооснователь архитектурного бюро Wowhause Олег Шапиро, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов.

Местных в жюри представляют члены регионального Союза архитекторов Елена Белоус и Сергей Комаров, депутат Законодательного собрания, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных сил Севастопольского РООВ Константин Кржеминский, заместитель председателя Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, контр-адмирал в отставке Владимир Частухин.

Отметим, что большинство членов жюри включены в его состав с пометкой «по согласованию».

На сайте департамента архитектуры и градостроительства города 15 ноября был опубликован приказ, касающийся организации проведения данного открытого конкурса.

10 пунктов техзадания от местных архитектров

Свое видение предстоящей работы в составе жюри «Севастопольской газете» высказал С.Комаров.

— Поначалу я хотел отказаться от участия в жюри, но потом решил, что не стоит этого делать. Дело в том, что севастопольские архитекторы изначально написали требования, которые должны быть в техзадании. Я даже отправил письма по этому поводу в четыре адреса, в том числе губернатору, в департамент архитектуры и в Законодательно собрание Севастополя, где изложил 10 пунктов, которые должны быть включены в техзадание, в том числе касающиеся границ проектирования.

По мнению С.Комарова и всего Союза архитекторов Севастополя необходимо:

— На время проведения конкурса приостановить строительство культурного кластера на мысе Хрустальном;

— Разработать программу конкурса с учетом поручения президента РФ Пр.1772 п.2в) от 07.09.2017 по созданию на мысе Хрустальном городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.;

— Территория проектирования должна охватывать весь участок, расположенный между Артиллерийской и Карантинной бухтами, с предложениями по развитию транспортных и пешеходных связей с прилегающими районами города;

— Необходимо учитывать, что рассматриваемая территория входит в границы исторического поселения, где расположены объекты культурного наследия с зонами регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а береговая полоса Карантинной бухты относится к Достопримечательному месту и охранной зоне объекта ЮНЕСКО «Херсонес Таврический»;

— В программе конкурса должны быть учтены расположенные на данной территории обелиск «В честь города-героя Севастополя» и скульптурная композиция «Матрос и солдат», а также здания Морского гидрофизического института, Института биологии южных морей, батарея №9, яхт-клуб ЧФ РФ, остатки береговой батареи №10, линия сухопутной обороны 1854-1855гг.;

— Предложить решения по устранению диссонирующей застройки и использованию фундаментов строящихся объектов культурного кластера.

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