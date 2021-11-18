Домашний арест бывшим вице-премьеру Крыма и министру строительства продлили до 22 февраля

Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца домашний арест двоим подозреваемым по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца домашний арест двоим подозреваемым по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

«Продлить в отношении Х. и К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, срок содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года. На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения», — говорится в сообщении от 18 ноября.

Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов 24 сентября были помещены под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей при строительстве Ивановского водовода.

По версии следствия, чиновники и генеральный директор подрядной организации совершили хищение, завысив сметную стоимость строительно-монтажных работ.