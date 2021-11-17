В Первой горбольнице установят быстровозводимый морг

По заказу Единой дирекции капитального строительства Севастополя фирма из Ирктска ООО «Жилищно-коммунальная система экология» осуществит поставку и монтаж быстровозводимого модульного здания для хранения 20 тел для ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова»

По заказу Единой дирекции капитального строительства Севастополя фирма из Ирктска ООО «Жилищно-коммунальная система экология» осуществит поставку и монтаж быстровозводимого модульного здания для хранения 20 тел для ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова»

Согласно техническому заданию, здание размером 8,5 на 3 метра облицуют керамогранитом. Помимо двух камер из нержавеющей стали для хранения трупов там будет тамбур и щитовая для управления холодильными установками.

Цена контракта — шесть миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.