В Казачьей будет новая база парусного спорта

Тренировочную базу для юных яхтсменов спортивной школы олимпийского резерва №1 начнут строить на западном берегу Казачьей бухты.

Согласно проектной документацию, на территории в 1,2 гектара планируется строительство контрольно-пропускного пункта, эллинга для зимнего и межсезонного хранения судов, причалов, мастерских для мелкого и текущего ремонта судов, двухэтажного учебного корпуса с тренажерным залом, раздевалками, медпунктом, тренерской и учительской комнатами, бытовыми и техническими помещениями, кладовой. Также намечено озеленение и благоустройство данной территории.

Заказчиком работ выступает департамент капитального строительства, подрядной организацией — АО «Севастопольстройпроект».

Объект реализуется по федеральной целевой программе. На строительство базы Министерство спорта выделяет субсидию в размере 348,5 млн рублей, а бюджет Севастополя в рамках софинансирования — 3,5 миллионов.

Само строительство должно начаться в 2022 году.