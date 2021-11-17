Уроженец Крыма будет играть за московский «Спартак»

Не так давно молодой футболист Даниил Хлусевич приезжал в Севастополь на матчи футбольного первенства Крыма, а уже с нового года он будет бороться за высокие места в чемпионате России вместе с московским «Спартаком».

Не так давно молодой футболист Даниил Хлусевич приезжал в Севастополь на матчи футбольного первенства Крыма, а уже с нового года он будет бороться за высокие места в чемпионате России вместе с московским «Спартаком».

Карьера 20-летнего Д.Хлусевича похожа на сценарий голливудского фильма о том, как спортсмен достигает успеха, преодолевая одну преграду за другой. Подумать только, еще в 2018-м году наш герой временно «отлучался» в совершенно другой вид спорта — футзал, а уже на старт 2022-го года футболист выйдет в футболке одного из величайших клубов Восточной Европы — московского «Спартака». Да еще и с зарплатой порядка двух миллионов евро за сезон, если верить информации СМИ.

Да, «Спартак» сейчас переживает не самые стабильные времена, и перебирающийся из тульского «Арсенала» в столичный коллектив уроженец Крыма вряд ли поборется за чемпионский титул в Премьер-лиге уже в текущей кампании. По крайней мере, об этом свидетельствуют котировки, предлагаемые известной компанией Винлайн, в линии которой всегда есть актуальные коэффициенты на российский футбол. Если скачать Винлайн бесплатно на Android или iOS в виде удобной мобильной версии, то в меню можно без труда отыскать «роспись» на победителя РПЛ сезона 2021/22, в которой «Спартаку» отводят всего лишь 3% вероятности успеха. Что и не удивительно, учитывая то, что сейчас «Красно-белые» отстают от лидера и действующего чемпиона — «Зенита», на 11 очков после 14-ти сыгранных туров.

Но зато у Д.Хлусевича и «Спартака» неплохие шансы проявить себя в другом турнире – Кубке России, и здесь вероятность триумфа «Красно-белых» куда выше. Как свидетельствуют коэффициенты на победителя данного турнира, которые предлагает своим пользователям официальный сайт 1xСтавка, где всегда особое внимание уделяется российским футбольным баталиям, шансы «Спартака» на трофей в текущей кампании более 20%, и по этому показателю москвичи в Топ-4 фаворитов.

Напомним, что до переезда в Тулу, где Д.Хлусевич и заявил о себе во весь голос в российском футболе, он выступал в чемпионате Крыма за «Крымтеплицу» и УОР (Краснолесье), а также являлся игроком ряда местных команд по мини-футболу.

Сейчас в активе Д.Хлусевича есть несколько матчей за молодежную сборную России и даже два забитых мяча.