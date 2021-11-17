Севастополец попался на отправке противогазов во Францию

Предприниматель отправлял по почте за границу военное снаряжение, указывая, что товар имеет гражданское назначение.
Южная оперативная таможня совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни провела оперативно-розыскные мероприятия на территории почтового отделения «Москва Шереметьево». Обнаружены и изъяты два комплекта летных противогазовых фильтрующих коробок, которые предприниматель из Севастополя пытался отправить по почте во Францию.
Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение.
Как сообщила пресс-служба Южной оперативной таможни, в отношении жителя Севастополя возбужденно уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения.