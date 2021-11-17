Севастополец попался на отправке противогазов во Францию

Предприниматель отправлял по почте за границу военное снаряжение, указывая, что товар имеет гражданское назначение.

Предприниматель отправлял по почте за границу военное снаряжение, указывая, что товар имеет гражданское назначение.

Южная оперативная таможня совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни провела оперативно-розыскные мероприятия на территории почтового отделения «Москва Шереметьево». Обнаружены и изъяты два комплекта летных противогазовых фильтрующих коробок, которые предприниматель из Севастополя пытался отправить по почте во Францию.

Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение.

Как сообщила пресс-служба Южной оперативной таможни, в отношении жителя Севастополя возбужденно уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения.