Новый телесериал «Пустой дом» — о современном Севастополе

В нашем городе сняли телесериал «Пустой дом». Над фильмом работает продюсерский центр «Браво».

Вообще, проюдюсерский центр «Браво», генеральным директором которого является Мурат Межиев, позиционирует себя перспективной, динамично развивающейся компанией, в планах которой — занять достойное место на рынке кино- и телепродукции. За годы своего существования там уже реализованы проекты по заказу продюсерского центра «Леан-М», ОАО «Первый канал», телеканала РЕН-ТВ и НТВ, среди которых телесериалы, документально-игровые и художественные фильмы. На этот раз фильм снимается по заказу ВГТРК «Россия-1».

Как рассказал «Севастопольской газете» директор крымской фильмкомиссии Севастополя, а в этой картине еще и локейшн-менеджер Сергей Тырса, это будет мини-сериал, или, сериал выходного дня, с рабочим названием «Пустой дом». Режиссер Марат Ким, известен по фильмам «Каменская-6», «Неподкупный», «Цена измены», «Восемь бусин на тонкой ниточке», «Формула жизни» и др.

— В фильме нужно было не только показать, но и открыть Севастополь, не маскируя его, как обычно, в некий южный город, — рассказал С.Тырса. Ему вместе с Анаставией Шарко и было поручено отыскать интересные локации для съемок.

Он также рассказал, что новый фильм — четырехсерийная мелодрама, по сюжету в Севастополь на постоянное место жительства приезжает с севера некий успешный бизнессмен и его взрослая дочь, которая поступает учиться в местный университет. Они оба надеются устроить в Севастополе свою жизнь. О том, с какими сложностями им приходится столкнуться на этом пути, и повествует картина.

Большинство занятых в фильме актеров — севастопольцы, включая исполнителей главных, эпизодических ролей, а также массовки.

— Был проведен тщательный отбор — сначала в онлайн-режиме, потом очно. В итоге появилось понимание, что основной исполнительский состав нужно не везти из столицы, а набирать в Севастополе. В результате, наряду с московскими артистами Светланой Антоновой, Натальей Егоровой, Полиной Домановой, Константином Соловьевым, Геннадием Смирновым, Александром Хохловым, в фильме заняты артисты севастопольских театров Анастасия Жаднова, Светлана Агафошина, Ирина Демидкина, Александр Порываев, Даниил Высоцкий, Геннадий Яковлев и др.

Одна из примет киноленты — натурные съемки, для которых были выбраны улицы Большая Морская, Советская, Суворова, Парковая. Некоторые эпизоды снимали в селе Терновка, в монастыре Челтер-Мармара и в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. В обоих монастырях братия отнеслась к киношникам весьма доброжелательно и с пониманием.

— Съемки получились насыщенными. Чтобы избежать пробок на дорогах, мы начинали снимать ранним утром. Особый этап связан со съемочным процессом в горах, когда приходилось лезть в гору пешком или караваном перемещаться на джипах, — продолжил С.Тырса.

По его словам, на сегодня весь материал полностью отснят и находится на просмотре в продюсерском центре, с последующим переходом к монтажу. Правда, когда именно фильм выйдет на телеэкраны, пока не известно.