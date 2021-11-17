Новости Севастополя

Новое здание суда построят на 5-м километре Балаклавского шоссе

Севастопольский городской суд объявил конкурс на поиск разработчиков проектной документации для строительства нового ведомственного здания.

Севастопольский городской суд объявил конкурс на поиск разработчиков проектной документации для строительства нового ведомственного здания.

Его запланировано возвести в треугольнике на пересечении Балаклавского и Городского шоссе. В настоящее время на этом участке площадью в 1,35 га располагается сельскохозяйственный рынок «Севпривоз».

На проектно-изыскательские работы из городского бюджета выделено 16 миллионов рублей. Предельная высота здания нового городского суда — 28 метров, при этом этажность объекта не ограничена, планируемая полезная площадь помещений 5,2 тысячи квадратных метров. Предполагается, что в здании будут работать 25 судей и 113 сотрудников ведомства.

Основанием для проектирования стала федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Как следует из документации суд имеет право на постоянное (бессрочное) пользование этим земельным участком.

Техническим заданием предусмотрено наличие на осваиваемой территории инженерных сетей водоснабжения, электрических сетей и иных инженерных коммуникаций. Требуется разработать план оценки существующих зеленых насаждений и получить разрешение на вырубку деревьев и кустарников на данном участке. В дальнейшем предусмотреть озеленение территории с устройством цветников, газонов из многолетних трав, посадкой деревьев из лиственных и хвойных пород. Территорию благоустройства оснастить малыми архитектурными формами (урны, скамейки и т.д.). Предусмотреть парковочные места для транспортных средств сотрудников суда и посетителей, а также подогрев входных площадок и пандусов. На входах, на фасаде здания, прилегающей территории обустроить наружное электроосвещение, архитектурную подсветку фасадов здания.

Строительно-монтажные работы, стоимостью почти в 804 млн рублей, запланировано начать уже в следующем году.

В настоящее время Севастопольский городской суд находится в здании на ул.Суворова, 20. Здесь в разное время располагались гимназия №2 и краеведческий музей со станцией юных туристов.

Гагаринский и Нахимовский районные суды размещаются в зданиях бывших детских садов.

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