Новое здание суда построят на 5-м километре Балаклавского шоссе

Севастопольский городской суд объявил конкурс на поиск разработчиков проектной документации для строительства нового ведомственного здания.

Его запланировано возвести в треугольнике на пересечении Балаклавского и Городского шоссе. В настоящее время на этом участке площадью в 1,35 га располагается сельскохозяйственный рынок «Севпривоз».

На проектно-изыскательские работы из городского бюджета выделено 16 миллионов рублей. Предельная высота здания нового городского суда — 28 метров, при этом этажность объекта не ограничена, планируемая полезная площадь помещений 5,2 тысячи квадратных метров. Предполагается, что в здании будут работать 25 судей и 113 сотрудников ведомства.

Основанием для проектирования стала федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Как следует из документации суд имеет право на постоянное (бессрочное) пользование этим земельным участком.

Техническим заданием предусмотрено наличие на осваиваемой территории инженерных сетей водоснабжения, электрических сетей и иных инженерных коммуникаций. Требуется разработать план оценки существующих зеленых насаждений и получить разрешение на вырубку деревьев и кустарников на данном участке. В дальнейшем предусмотреть озеленение территории с устройством цветников, газонов из многолетних трав, посадкой деревьев из лиственных и хвойных пород. Территорию благоустройства оснастить малыми архитектурными формами (урны, скамейки и т.д.). Предусмотреть парковочные места для транспортных средств сотрудников суда и посетителей, а также подогрев входных площадок и пандусов. На входах, на фасаде здания, прилегающей территории обустроить наружное электроосвещение, архитектурную подсветку фасадов здания.

Строительно-монтажные работы, стоимостью почти в 804 млн рублей, запланировано начать уже в следующем году.

В настоящее время Севастопольский городской суд находится в здании на ул.Суворова, 20. Здесь в разное время располагались гимназия №2 и краеведческий музей со станцией юных туристов.

Гагаринский и Нахимовский районные суды размещаются в зданиях бывших детских садов.