Люди опять доказывали, что они сильнее машин

На центральной площадке военно-патриотического парка «Патриот» ЮВО в Севастополе второй раз прошел всероссийский турнир «Люди сильнее машин-2021».

На центральной площадке военно-патриотического парка «Патриот» ЮВО в Севастополе второй раз прошел всероссийский турнир «Люди сильнее машин-2021».

Из-за эпидемиологической обстановки соревнования проводились без зрителей.

В рамках этого уникального мероприятия, в котором принимали участие спортсмены со всей России, были установлены национальные и мировые рекорды. Атлет из Перми Борис Харламов, выступавший в весовой категории до 95 кг, пять раз за минуту поднял снаряд весом в 100 килограммов. Виктор Андрианов из Феодосии побил российский рекорд в категории 40+. Он пять раз поднял гантель весом 90 килограммов.

По итогам соревнований, особый колорит которым придавало использование боевой техники, победителями стали Дмитрий Скосырский из Омска, Давид Шамей из Белгорода и керчанин Егор Скоролетов. Победителям вручили ценные призы, а все участники получили памятные подарки, сообщила пресс-служба парка.