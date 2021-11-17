Кирпичников задержан за ларьки на пляже «Хрустальный»

Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что осенью 2020 года между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя (после реорганизации — департамент сельского хозяйства и потребительского рынка) в лице его директора были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Более того, указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как конкуренты готовы были предложить плату выше.

Как полагает следствие, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя, что выразилось в недополучении денежных средств в течение длительного периода времени на общую сумму более одного миллиона рублей при размещении указанных по его согласованию объектов НТО.

Нарушения законодательства были выявлены прокуратурой Севастополя во взаимодействии с оперативными службами.

В рамках уголовного дела при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут» проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

В настоящее время бывшее должностное лицо находится в статусе подозреваемого. Он был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. После проведения ряда неотложных следственных действий следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.

Опрос или допрос?

Во вторник, 16 ноября, появилась информация, что бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова задержали правоохранители.

«Сегодня все новости облетела информация о задержании руководителя департамента. По моей информации, он приглашен на опрос. В настоящее время он не является руководителем департамента. Контракт с Вадимом Михайловичем [Кирпичниковым] не продлен именно по причине, что появились вопросы правоохранительных органов», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире СТВ вечером того же дня.