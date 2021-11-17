Айвазовский оказался очень дорогим художником

Посетители недовольны ценой билетов на выставку картин известного мариниста, которая с июля открыта в Культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя.

В первые же дни работы выставки «Айвазовский в Севастополе» ее посетители стали выкладывать в социальные сети посты полные недоумения. Людей возмущали заоблачные цены и отсутствие льгот для пенсионеров. Для сравнения — стоимость билета на двухчасовой сеанс в главный музейный комплекс Эрмитажа составляет 500 рублей. В Русский музей в Санкт-Петербурге билет для взрослых стоит 400 рублей, для школьников старше 16 лет, студентов и пенсионеров — 200 рублей, для детей до 16 лет — бесплатно.

Некомплиментарные отзывы

В распоряжении редакции «Севастопольской газеты» оказались фотокопии записей людей, оставленных в книге отзывов и предложений музея после посещения выставки«Айвазовский в Севастополе». Людмила Крылова написала: «Выражаем глубокое возмущение и негодование выставкой «Айвазовский в Севастополе». Цена абсолютно не соответствует количеству представленных работ и времени проведения экскурсии. Нет льгот для пенсионеров. Такое впечатление, что это не государственный музей, а «частная лавочка». Этим вопиющим обманом должны заинтересоваться соответствующие органы».

С ней согласилась пенсионерка, инвалид 3 группы Татьяна Константинова, которая потребовала вернуть льготы. По всей видимости, не сдержался и ее муж, Леонид Константинов, который в тот же день оставил следующий отзыв: «Такого «кидалова» не видел даже в Израиле! Посетил выставку бесплатно по льготе как «Ветеран боевых действий», но эта выставка не тянет даже на бесплатно. Выставка подменена экскурсией».

С ним согласна посетительница экспозиции Г.А.Богалива, которая написала «Верните деньги!».

Сбор денег для Феодоссийской галереи

На просьбу «Севастопольской газеты» к руководству Музея обороны Севастополя прокомментировать недовольство горожан относительно высокой цены на билеты и отсутствия льгот для пенсионеров, поступил ответ, что деньги, вырученные за посещение выставки, направляются на оказание помощи Феодоссийской галерее, которая закрыта на ремонт.

«Выставка организована Музеем обороны Севастополя совместно с Феодосийской картинной галереей им.И.К.Айвазовского и Российской художественной галереей. Основная идея организаторов — оказание помощи Феодосийской галерее, закрытой на реставрацию на длительный период и получающей содержание исключительно от продажи билетов. Большая часть средств от продажи билетов направляется коллективу муниципальной галереи великого художника в Феодосии», — сообщает пресс-служба музея.

Напомним, выставка «Айвазовский в Севастополе» была презентована на самом высоком уровне тогда еще Министром Культуры Владимиром Мединским в 2019 году. В 2021 году, как сказано в официальном пресс-релизе, выставка стала результатом совместной работы трех музеев — Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Феодосийской картинной галереи им. И.К.Айвазовского и Российской государственной художественной галереи, которая станет частью культурно-исторического кластера на мысе Хрустальный (окончание строительства здания для галереи запланировано на 2023 год). Срок работы экспозиции продлен да 30 ноября.

Цена входного билета и экскурсии для взрослых посетителей — 450 руб., для детей от семи лет — 150 рублей, от 16 до 18 лет — 300 рублей. Выставка участвует в программе «Пушкинская карта».