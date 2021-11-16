Вакцина «Спутник Лайт» поступила в прививочные пункты

Вакцина «Спутник Лайт» 16 ноября поступила в пункты вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Еще накануне дверь актового зала первой поликлиники, где сейчас проводится противоковидная вакцинация, украшало объявление об отсутствии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но с утра 16 ноября объявление сняли, а всем желающим вакцинироваться именно этим препаратом сообщают о его наличии.

— Препарат уже доступен в прививочных пунктах поликлиник первой городской больницы, поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях четвертой городской больницы, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, анонсировано поступление «Спутник Лайт» с 17 ноября в поликлинику, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории девятой городской больницы.

Напомним, что 15 ноября директор горздрава Виталий Денисов сообщил о поступлении на ответственное хранение 9,4 тысяч доз данной вакцины. Губернатор Севастополя распорядился ускорить документооборот по ее оформлению и уже на следующий день поручил обеспечить вакциной прививочные пункты города.

Напомним, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для прохождения ревакцинации или для вакцинации людей, переболевших covid-19.