В Крыму завершена уборка подсолнечника

Урожайность этой сельскохозяйственной культуры в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое.

В Республике Крым завершена уборочная кампания подсолнечника, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Общая уборочная площадь в 2021 году составила более 64 тысяч гектаров. Посевные площади подсолнечника в республике в сравнении с прошлым годом увеличились на 20%, более чем на 10 тысяч гектаров. Крымские аграрии намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян.

Урожайность подсолнечника в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Самая высокая — более 20 ц/га — получена в Красногвардейском и Красноперекопском районах.