Рекорд по сбору винограда оказался не рекордом

В виноградарских хозяйствах Севастополя в этом году собрали 20 тысяч тонн винограда, это рекордный результат, превышающий прошлогодний на 23%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. В информации содержится сообщение о росте средней урожайности винограда, составившей 49,3 центнера с гектара, что на 17,9% больше, чем в 2020 году.

Там же даются анализ и оценка достигнутых показателей, «как результат ежедневного кропотливого труда севастопольских аграриев и грамотной государственной политики в сфере виноградарства и виноделия», с напоминанием о важном значении и перспективах развития виноградарства для экономики региона.

Среди лидеров сбора винограда названы «Качинский+», «Артвин», «Золотая Балка», «СВЗ-Агро», с упоминанием о малых и средних предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, где выращиваемый виноград используется для авторского виноделия.

«Всего в плодоносящем состоянии находится около пяти тысяч га севастопольских виноградников», — сказано в сообщении, без упоминания о погодных условиях, отличающих засушливый 2020 год и дождливый 2021-й, что, вероятно, в немалой степени определило разницу в показателях урожайности.

При этом в 2019 году севастопольские аграрии собрали 21,73 тысячи тонн, а в 2003-м — более 24 тысяч тонн.

Стоит напомнить, что в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» сельхозпредприятиям компенсируют до 80% средств, которые направлены на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, установку шпалеры и раскорчевку старых многолетних насаждений.

Также компенсируется до 50% понесенных расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.