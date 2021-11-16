Под Азовским морем есть несколько пластов пресной воды

Часть воды имеет высокую минерализацию, а часть — питьевая. Окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

Часть воды имеет высокую минерализацию, а часть — питьевая. Окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

«Хорошие есть новости, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть — вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», — цитирует ТАСС М.Хуснуллина.

Вице-премьер уточнил, что пока вода оценивается, как подходящая для использования в качестве пресной воды.

В июне 2021 года сообщалось, что из находящихся под Азовским морем источников добыта первая партия пресной воды. Но ее высокая минерализация делает ее непригодной для использования.