Из-за активной вакцинации ощущается нехватка доноров

Люди, привитые от сovid-19, могут сдавать кровь только через два месяца после вакцинации.

Люди, привитые от сovid-19, могут сдавать кровь только через два месяца после вакцинации.

После второй прививки или ревакцинации должно пройти не менее 60 дней, сообщил «Севастопольской газете» главный врач севастопольского «Центра крови» Иван Боечко.

— На сегодняшний день, когда люди стали активно вакцинироваться, «Центр крови», как и все подобные службы в стране, испытывает определенные трудности с привлечением доноров. Если сказать честно, мы держимся с трудом, работаем, что называется, с колес. Но, тем не менее, программу по забору крови выполняем, — рассказал главврач.

По его словам, многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, как только вакцина стала доступной, другие — переболели и решили стать донором плазмы с антителами. Для всех донаторов Минздравом и Роспотребнадзором выработаны рекомендации. Если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 60 календарных дней после вакцинации. Отсчет 60 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации.

— Хочется отметить, что на данный момент служба крови Севастополя не принимает вакцинированных доноров для сдачи плазмы крови с антителами к коронавирусу. В то время как кровь переболевших covid-19 на антиковидную плазму отбирается, при этом перед использованием она проходит процедуру вирусинактивирования и полугодичный карантин, — подчеркнул И.Боечко.

Переливание иммунной плазмы больным с коронавирусной инфекцией было включено в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Введение плазмы от доноров с антителами к коронавирусу позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе на утро 16 ноября сделали прививку от коронавируса 216421 человек. Второй этап вакцинации прошли 180334 жителя.