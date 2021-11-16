Главу аграрного и рыночного департамента вызвали на опрос

Директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Вадим Кирпичников вызван «не задержан, а вызван на опрос в Симферополь», сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Вадим Кирпичников вызван «не задержан, а вызван на опрос в Симферополь», сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

По имеющейся информации, закончившийся на прошлой неделе контракт с чиновником не продлен. Но В.Кирпичников присутствовал на аппаратном совещании в правительстве города 15 ноября.

Что «в отношении директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело, а в самом департаменте сотрудники ФСБ провели обыск», сообщило РИА Новости Крым. Чиновнику вменяется «превышение должностных полномочий».

Напомним, что в конце сентября в рыночном департаменте были произведены обыски и выемка документов, которые сам В.Кирпичников впоследствии объяснил обычным мероприятием, проводимым во вверенном ему учреждении.

Также в отношении главы департамента по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева проводилась служебная проверка, которая касалась несвоевременности выделения субсидий местным аграриям.