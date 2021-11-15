Законопроекты об использовании QR-кодов отправили обсуждать в регионы

Предложенные Правительством РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 14 декабря будут обсуждаться в регионах, Общественной и Счетной палатах и Советом Федерации.

Правительство РФ внесло в Государственную Думу два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Он предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках.

Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство РФ, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

Рассмотрели и отправили обсуждать

Правительственные законопроекты о введении QR-кодов рассмотрены Советом Думы. «Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, у законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения.