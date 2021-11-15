Вакцины Спутник лайт хватит на всех

Вакцина Спутник лайт в количестве почти 9,400 тысяч доз поступила в город и сейчас находится на ответственном хранении.

— Сейчас ждем, как только документы придут, сразу же будем отпускать по пунктам вакцинации, — доложил 15 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, эта вакцина и теперь доступна, она есть на остатках.

На вопрос, когда физически новые поступления появятся в пунктах вакцинации глава горздрава ответил, что через два-три дня.

На это он получил указание разобраться с документами быстрее, чтобы с 16 ноября вакцина уже поступила на пункты вакцинации.

— Понятно, что большое количество людей именно ее ожидают для ревакцинации, как было рекомендовано, — распорядился глава города.