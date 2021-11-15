В Ялте ведут работу над проектом по защите культурного наследия ЮБК

Как оказалось, многие исторические объекты Южного берега вообще не имеют охранного статуса.

Глава администрации Ялты Янина Павленко провела рабочую встречу с представителями общественной организации «Берег-парк» по вопросам подготовки проекта «Исторический культурный ландшафт Южного берега Крыма как основа социально-экономического развития».

В состав рабочей группы входят руководитель движения «Берег-парк», кандидат психологических наук Елена Витенберг, историк, эксперт по объектам культурного наследия Анастасия Медведева, президент Ассоциации ландшафтных архитекторов Крыма и Севастополя, кандидат биологических наук, доцент Анна Репецкая, член Ассоциации ландшафтных архитекторов Крыма и Севастополя, кандидат биологических наук Станислав Вишневский, гидролог, сотрудник Крымского филиала Института водных проблем Российской академии наук Николай Иванютин, историк, краевед Светлана Артамонова. Курирует проект советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, также большую помощь оказывают Министерства культуры и экологии Крыма, сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.

«Первый этап стартовал — обследование прибрежных парковых территорий, далее — пляжей, лесов. Каждого уголочка! По части из них уже готовы заключения. Общий вывод — их культурная и природная ценность гораздо выше, чем фиксированная официальными статусами. А многие объекты, настоящие сокровища ЮБК, вообще не имеют охранного статуса. От скамеечек с майоликовыми вставками и горельефов до целых имений и усадеб», — подчеркнула Я.Павленко.

Параллельно проектом нарабатываются новые точки притяжения, туристические тропы. Они могут лечь в основу создания единой променадной зоны, которая протянется на десятки километров.

«И все же главная задача всей этой работы — избежать губительной застройки, которая зачастую проходит на абсолютно законных основаниях. Только потому, что нет законодательной защиты. Напомню, так мы чуть не потеряли усадьбу Меллер-Закомельских, которую благодаря неравнодушию общественности и вмешательству главы Крыма вовремя удалось включить в список объектов культурного наследия», — говорит глава администрации.

По ее словам, по завершению обследования вопрос будет вынесен на следующий уровень — готовится доклад с конкретными предложениями главе Республики Крым Сергею Аксенову.